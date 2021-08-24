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Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika kesintisinin artmasının asla söz konusu olmadığını söyledi.
24 Ağustos 2021 10:03
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Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?

Toplu sözleşme görüşmeleri dün uzlaşma ile sonuçlandı. varılan uzlaşma gereği memurlara 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. bu da aylık 88 TL seyyanen zam anlamına geliyor.

Bu zam memurlara yansımayacak çünkü Memur-Sen'e bağlı sendikalar sendika kesintisini artıracağı iddia ediliyordu.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN İDDİAYI YALANLADI

Memurlar.net olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a bu iddiayı sorduk.

Yalçın, asla böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Sendika kesintisinin kesinlikle artmayacağını vurguladı.
Memurlar.Net - Özel

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