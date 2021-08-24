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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 1.465,18 puandan başladı.
24 Ağustos 2021 10:15
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,40 artarak 1.465,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün devam eden küresel risk iştahının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürerek, günü yüzde 1,02 değer kazancıyla 1.459,33 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerin de piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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