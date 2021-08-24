Borsa güne yükselişle başladı
|24 Ağustos 2021 10:15
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,40 artarak 1.465,18 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün devam eden küresel risk iştahının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürerek, günü yüzde 1,02 değer kazancıyla 1.459,33 puandan tamamladı.
Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerin de piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem açmaya hazırlanıyor
24 Ağustos 2021 10:13
|Doların düşüşü devam ediyor
24 Ağustos 2021 09:31
|Türkiye'nin üç aylık gazı depolanacak
24 Ağustos 2021 08:28
|Taşı sıkıp kağıt çıkaracak
24 Ağustos 2021 07:10
|12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
24 Ağustos 2021 07:00
|Fırat Kalkanı en güvenli yer
24 Ağustos 2021 06:50
|Otomobil alacaklara uyarı: 1500 sıfır araçtan 100'ü boyalı çıktı
23 Ağustos 2021 21:40
|Zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletiliyor
23 Ağustos 2021 19:50
|İkinci elde yaprak dahi kımıldamıyor
23 Ağustos 2021 19:00
|Borsa, yüzde 1,02 değer kazandı
23 Ağustos 2021 18:28