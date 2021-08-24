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Koronaya yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi

Adana'da yaşayan Dağcı ailesinin 12 yaşındaki kızları E.D., tatil için gittikleri Bodrum'da Covid-19'a yakalandı. Ciddi akciğer tutulumları gözlenen E.D. Acıbadem Adana Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görürken, baba Murat Dağcı, "Kızım, aşı yaşı henüz 12'ye inmeden bu hastalığa yakalandı.
24 Ağustos 2021 11:10
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Koronaya yakalanan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi

Adana'da yaşayan Dağcı ailesinin 12 yaşındaki kızları E.D., tatil için gittikleri Bodrum'da Covid-19'a yakalandı. Ciddi akciğer tutulumları gözlenen E.D. Acıbadem Adana Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görürken, baba Murat Dağcı, "Kızım, aşı yaşı henüz 12'ye inmeden bu hastalığa yakalandı. Onun Covid-19 nedeniyle yaşadıklarını kim görse çocuğuna mutlaka aşısını yaptırır" dedi.
Bodrum'da tatil yapan Dağcı ailesinin 12 yaşındaki kızlarında halsizlik ve öksürük gibi sorunlar gelişmeye başladı. Çocukları E.D.'nin önce soğuk algınlığına yakalandığını düşünen Dağcı ailesi, şikayetlerin artması üzerine bir sağlık merkezine başvurdu. Yapılan PCR testi pozitif çıkınca, Dağcı ailesi zaman kaybetmeden tedavi için Acıbadem Adana Hastanesine ulaştı.

"Korona virüsün ağır belirtileriyle mücadele ediyor"

Covid-19 tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden E.D.'nin babası Murat Dağcı, "Bugün 12. günü ve kızım 4-5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Evladım ağır halsizlik ve uzun süre düşmeyen yüksek ateşin yanı sıra saatlerce yatağı titretecek kadar şiddetli öksürük atakları yaşadı günlerce. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen korona virüsün ağır belirtileriyle mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

"Okullar açılacak aşısı gelen çocuklar mutlaka aşı olsunlar"

Eşi Ela Dağcı ile birlikte iki doz aşılarını yaptırdıklarını belirten Murat Dağcı, "Kızım hastalandığında aşı yaşı 12'ye inmemişti henüz. Aileler Covid-19'un çocuklarda ağır seyretmeyeceği yanılgısına asla kapılmasınlar. Okullar açılacak aşısı gelen çocuklar mutlaka aşı olsunlar" diye konuştu.

"Ciddi akciğer tutulumları vardı"

Acıbadem Adana Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Aydın Halefoğlu, 12 yaşındaki E.D'nin şikayetlerinin yaklaşık iki hafta önce başladığını belirterek, "Başka bir merkezde yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastamızın ailesi bize başvurdu. Yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık, nefes darlığı, öksürük krizleriyle geldi hastamız. Tomografisinde ciddi akciğer tutulumları ve Covid-19 hastalığı yönünde ciddi lezyonları vardı" dedi.

"Okulların açılacağı bu dönemde mutlaka aşı yaptıralım"

Dr. Aydın Halefoğlu, günlerce Covid-19'un ağır belirtileriyle mücadele eden E.D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastamızın akciğerleri yaşına göre hiç beklemediğimiz şekilde kötü durumda. Şu an için sağlık durumu daha iyi. Öksürük krizleri ve nefes darlığı kalmadı. Hastamızın tedavisine devam ediyoruz. Bu yaş grubunda böyle ciddi bir tabloyla ilk defa karşılaşıyoruz. Aşılı oldukları için birkaç günde taburcu ettiğimiz 65-70 yaşındaki hastalarımız oldu. Ancak maalesef aşı olmadıkları için 30'lu yaşlarda haftalarca takip ettiğimiz hastalarımız da mevcut. Şu an için hastamız iyi ancak daha henüz lezyonlarımız ciddi denecek düzeyde. Tedavisine devam ediyoruz. Akciğerleri 12 yaşa göre hiç beklemediğimiz şekilde kötü durumda. Okulların açılacağı bu dönemde zaten aşı 12 yaşa kadar indi. Mutlaka aşı yaptıralım."
İhlas Haber Ajansı
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