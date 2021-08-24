Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu
Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi.
|24 Ağustos 2021 10:29
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Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi.
Özdağ'ın paylaşımı şöyle oldu:"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."
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