Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını 3.275 liradan satılıyor
|24 Ağustos 2021 12:53
|+Aa- Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.239,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|488,50
|488,70
|488,30
|488,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.220,00
|3.240,00
|3.218,00
|3.239,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|446,00
|450,00
|446,00
|450,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.146,00
|3.166,00
|3.145,00
|3.165,00
|Yarım Ziynet
|1.573,00
|1.583,00
|1.573,00
|1.583,00
|Çeyrek Ziynet
|787,00
|792,00
|787,00
|792,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
24 Ağustos 2021 13:15
|Son 1 hafta: Yapılandırmaya başvuru sayısı 3 milyonu aştı
24 Ağustos 2021 13:12
|'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı
24 Ağustos 2021 12:37
|Gün ortası döviz fiyatları
24 Ağustos 2021 12:22
|Ev kiralarında fahiş artış: Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu
24 Ağustos 2021 12:11
|Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu
24 Ağustos 2021 12:07
|Mi-17 helikopterlerinin büyük bakım ve onarımları Türkiye'de yapılabilecek
24 Ağustos 2021 11:20
|Dünyanın jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de
24 Ağustos 2021 11:03
|Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem açmaya hazırlanıyor
24 Ağustos 2021 10:13
|Türkiye'nin üç aylık gazı depolanacak
24 Ağustos 2021 08:28