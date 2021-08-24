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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını 3.275 liradan satılıyor
24 Ağustos 2021 12:53
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.239,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 488,50488,70488,30488,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.220,003.240,003.218,003.239,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00450,00446,00450,00
Lira(Tam) Ziynet 3.146,003.166,003.145,003.165,00
Yarım Ziynet 1.573,001.583,001.573,001.583,00
Çeyrek Ziynet 787,00792,00787,00792,00
Anadolu Ajansı
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