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Mi-17 helikopterlerinin büyük bakım ve onarımları Türkiye'de yapılabilecek

THK Teknik AŞ Genel Müdürü Cemal Balıkçı:- "Bir helikopterin modernizasyonu şu anda 2,5 milyon dolar. Yeni imzaladığımız sözleşme çerçevesinde Mi-17 DSB bakım ve onarımları Türkiye'de yapıldığı zaman 2,5 milyon doların en az yarısını ülkemize kazandıracağız, yarısını da Ukrayna Motorsich firmasında yapılacak motor test faaliyetleri ve tedarik edilecek yedek parçalar için kullanacağız"- "Sözleşme imzalandıktan hemen sonra Libya heyeti fuardaki standımıza gelerek helikopterlerinin bakımlarını bize yaptırmak istediklerini söyledi"
24 Ağustos 2021 11:20
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Mi-17 helikopterlerinin büyük bakım ve onarımları Türkiye'de yapılabilecek

- Türk Hava Kurumu (THK) Teknik AŞ'nin Ukrayna savunma sanayi çatı firması Ukraspecexport (USE) ile imzaladığı sözleşme doğrultusunda, Mi-17 helikopterlerinin yaklaşık 2,5 milyon dolara mal olan depo seviyesi büyük (DSB) bakım ve onarımları Türkiye'de gerçekleştirilebilecek.

THK Teknik AŞ Genel Müdürü Cemal Balıkçı, AA muhabirine, daha önce yapılan sözleşme kapsamında Mi-17 helikopterlerin DSB bakım ve onarımlarının THK Teknik AŞ ana ve USE firması alt yükleniciliğinde şirketin Isparta tesislerinde başarıyla yapıldığını söyledi.

Mi-17 helikopterlerinin depo seviyesi büyük bakım ve onarımını THK Teknik AŞ olarak yapmayı talep ettiklerini ve 6 aylık müzakere sürecinden geçtiklerini belirten Balıkçı, bu süreç sonunda 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Ukrayna firması USE ile THK Teknik AŞ arasında Mi-17 helikopterleri için "Büyük Bakım ve Onarım Üssü" oluşturması kapsamında nihai anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Balıkçı, THK Teknik AŞ'nin yeni bir iş kalemi kazandığına işaret ederek, "Şu anda Ankara'da yeni bir bakım ve onarım üssü kurulacak ve THK Teknik AŞ tarafından Türk mühendis ve teknisyenlerinin kabiliyetleriyle Mi-17 helikopterlerinin DSB faaliyetleri yerine getirilecek. 41 yıllık lojistik deneyimimizi ülkemize yeni bir kabiliyet kazandırmak amacıyla burada kullanacağız." dedi.

Mi-17 helikopterlerinden Türkiye'de Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde 18 adet olduğu bilgisini veren Balıkçı, şöyle konuştu:

"Bir helikopterin modernizasyonu şu anda 2,5 milyon dolar. USE firması ile yürüttüğümüz halihazırdaki proje çerçevesinde biz 420 bin dolarını alıyoruz 2 milyon 100 bin dolarını USE firması alıyor. Yeni imzaladığımız sözleşme çerçevesinde Mi 17 DSB bakım ve onarımları Türkiye'de yapıldığı zaman 2,5 milyon doların en az yarısını ülkemize kazandıracağız, yarısına da Ukrayna Motorsich firmasında yapılacak motor test faaliyetleri ve tedarik edilecek yedek parçalar için kullanacağız. Ayrıca, ihtiyacımız olan yedek parçalar da zaman içinde Türkiye'de üretilmeye başlandığında önemli oranda döviz ülkemizde kalacak."

Balıkçı, Orta Doğu ve Asya pazarı dahil, çevre ülkelerde yaklaşık 1500 Mi-17 helikopterinin kullanımda bulunduğuna dikkati çekerek, bu pazara girip söz konusu helikopter depo seviyesi bakımlarını üstlenmek için girişimde bulunmaya başladıklarını dile getirdi.

- "Libya heyeti helikopterlerinin bakımlarını bize yaptırmak istediğini belirtti"

Mi-17 helikopterlerinin bakım ve onarımında, başta Libya, Pakistan ve Azerbaycan olmak üzere bazı ülkelerin artık potansiyel birer müşteri olduğunu vurgulayan Balıkçı, "IDEF'te sözleşme imzalandıktan hemen sonra Libya heyeti fuardaki standımıza gelerek helikopterlerinin bakımlarını bize yaptırmak istediklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Balıkçı, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da binlerce Mi serisi helikopter olduğunu belirterek, Mi-17 helikopterlerinden sonra Mi-8 ve Mi-24 helikopterlerinin de bakım ve onarımında yetkili bakım merkezi olmak için girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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