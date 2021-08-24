Selde yaşamını yitiren MEB personelinin ismi çalıştığı okula verildi
|24 Ağustos 2021 11:26
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Duygu Çelikel'in ismi, çalıştığı anaokuluna verildi.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarına ve büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
Bozkurt Anaokulu yardımcı hizmetler personeli Duygu Çelikel, okulda görev yaparken Ezine Çayı'ndan selin geldiğini öğrenince güvenli bir yere geçmeye çalıştı.
Bu sırada sel sularına kapılan Çelikel, yaşamını yitirdi. Çelikel'in cenazesi, İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyünde toprağa verildi.
İncelemelerde bulunmak üzere dün Bozkurt'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çelikel'in eşi Tarkan Çelikel'i evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bakan Özer, Çelikel'in isminin çalıştığı Bozkurt Anaokuluna verileceğini söyledi.
Bunun üzerine Bozkurt Anaokuluna, "Duygu Çelikel Anaokulu" yazılı tabela asıldı.
Çevresi kum ve balçıkla dolan okulun yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|SMMM sınavları 27-28 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak
24 Ağustos 2021 09:45
|Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu
24 Ağustos 2021 09:44
|Van'da kadın arama kurtarma timi kuruldu
23 Ağustos 2021 22:33
|Emniyet müdürlerinin nakil sonuçları açıklandı
23 Ağustos 2021 21:25
|Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi
23 Ağustos 2021 19:50
|Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
23 Ağustos 2021 16:27
|Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
23 Ağustos 2021 14:30
|Akaryakıt istasyonunda tabela oyununa inceleme
23 Ağustos 2021 12:17
|Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun' çağrısı
23 Ağustos 2021 11:34
|Cezaevinden çıkan çocuklara, sosyal hizmet modelleriyle destek verilecek
23 Ağustos 2021 11:33