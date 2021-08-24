İnönü Üniversitesi Taliban'dan öğrenci mi kabul etti? Rektör konuştu

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, 'Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır' açıklamasında bulundu.

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında silahlı bir Taliban üyesinin Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylemişti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Akif Ersoy yayın sırasında şöyle duyurmuştu: "Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi.

Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul almış. Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi. 'Üniversiteden kabul adım, Türkiye'de okuyacağım' dedi. Evraklarına baktım, 'Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok' dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık" demişti.