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Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaraland
|24 Ağustos 2021 12:16
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kayseri-Tufanbeyli kara yolunda Hatice Moğol'un (46) sürücü olduğu 01 Z 2758 plakalı cip ile İbrahim Yıldırımer'in (65) kullandığı yabancı plakalı cip çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ile Tufanbeyli ve Göksun devlet hastanelerine kaldırıldı.
Göksun Devlet Hastanesindeki yaralılardan Melike Moğol (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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