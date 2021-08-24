https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu

Yalı Camisi Müezzini Yusuf Şen:- "O gün evde değildik. Eğer evde olsaydık, oturma odam, yatak odası ve çocuk odası yıkıldı. Çocuklarım muhakkak çocuk odasında, biz de oturma odasında olacaktık"- "Sel nedeniyle Bozkurt'ta yıkılan 8 katlı binada dayım, yengem ve iki torununun cenazelerine ulaştık. Bozkurt'ta babamlara ait bir bina vardı, o da yıkıldı"
24 Ağustos 2021 12:26
+Aa- Yazdır
Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan müezzin, doktor randevusu dolayısıyla ilçeden ayrıldığı ailesiyle sel felaketine yakalanmaktan kurtuldu.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle can kayıpları yaşandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

İlçenin İlişi köyündeki Yalı Camisi'nde müezzinlik yapan Yusuf Şen, sel felaketinin yaşandığı gün sabah erken saatlerinde eşi ve 2 çocuğuyla Karabük'e gitmek için ilçeden ayrıldı.

Selde yaşadığı iki katlı binanın büyük bölümü yıkılan Yusuf Şen, AA muhabirine, 2,5 yıldır İlişi köyünde müezzinlik yaptığını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı gün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor randevusu olduğunu anlatan Şen, "Yakınlarım sürekli beni aradı. Kayınpederim bize ulaştı, 'Hemen evden kaçın' dedi. Bizim Karabük'e gideceğimizden haberleri yoktu. O gün evde değildik. Eğer evde olsaydık, oturma odam, yatak odası ve çocuk odası yıkıldı. Çocuklarım muhakkak çocuk odasında, biz de oturma odasında olacaktık." dedi.

Şen, 2 ve 5 yaşlarında iki çocuğu bulunduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Sel nedeniyle Bozkurt'ta yıkılan 8 katlı binada dayım, yengem ve iki torununun cenazelerine ulaştık. Bozkurt'ta babamlara ait bir bina vardı, o da yıkıldı. Kastamonu'da Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalıyorum. Milletimiz, devletimiz canla başla çalışıyor. Çocuklarıma bezden kendime diş fırçasına kadar her şey veriyorlar. Hepsinin teminini sağladılar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir
24 Ağustos 2021 12:56		 Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
24 Ağustos 2021 12:52
Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok
24 Ağustos 2021 12:41		 Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız
24 Ağustos 2021 12:18
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
24 Ağustos 2021 12:14		 Üç başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili
24 Ağustos 2021 12:05
İnönü Üniversitesi Taliban'dan öğrenci mi kabul etti? Rektör konuştu
24 Ağustos 2021 11:57		 Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor
24 Ağustos 2021 11:51
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı
24 Ağustos 2021 11:31		 Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
24 Ağustos 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:56 - Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir12:54 - Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:52 - Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı12:50 - Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek12:45 - 3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı
12:45 - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı12:41 - Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok12:37 - 'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı12:26 - Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu12:23 - Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı12:22 - Gün ortası döviz fiyatları
12:18 - Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız12:16 - Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı12:14 - Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı12:11 - Ev kiralarında fahiş artış: Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu12:07 - Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu
12:05 - Üç başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yapılan en büyük çılgınlık 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 1
başladı gene 1
Kovid 22 1
Trt spor yıldız 1
muya pare vamişkun 1
memur olma isteği 1
kendine müslüman 3
memur çocuğu olmak 1
kına yakmak 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam