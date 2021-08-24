https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı

Yabancı turist sayısında 8 ayda, geçen yılın rakamını aşan kentte, yıl sonuna kadar 7 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:- "En yoğun turisti Rusya'dan alıyoruz. Ukrayna, Polonya ve Ortadoğu pazarları gayet iyi gidiyor.ar"
24 Ağustos 2021 12:37
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyona yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl turizmde kötü bir sezon geçirilen "turizmin başkenti" Antalya'da, aşılamanın artması ve dünyada kabul gören Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tüm işletmelerde uygulanması, turizmi yeniden hareketlendirdi.

Geçen yılı 3,5 milyon yabancı turistle kapatan kent, bu yıl bu rakamı ağustosta aştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 23 Ağustos itibarıyla Antalya'ya yurt dışından hava yoluyla 4 milyon 780 bin 710 turist geldi. Turistlerin büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturdu.

Kentte, iç pazarda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

- Tesislerde doluluk oranı yüzde 80

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Atmaca, 2020'den sonra bu hareketliliğin sektörü sevindirdiğini dile getirerek, "Yıl başında geçen yılın en az iki katı bir turist hedeflemiştik. Nitekim rakamlar bunu doğruluyor. Antalya olarak geçen yılın rakamını ağustosta geçtik. Yıl sonunda ise geçen yıl 3,5 milyon misafir ağırlamıştık, bu yıl en az 7 milyona ulaşırız. Tesislerimizdeki doluluk oranı yüzde 80." diye konuştu.

Atmaca, Güvenli Turizm Sertifika Programı, kentte aşılama oranının artması, turizm sektöründeki insanların büyük oranda aşılanması, tesislerde ciddi problemlerin yaşanmaması gibi etkenlerin, turizmi pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Rusya'dan yoğun bir talep geldiğini belirten Atmaca, "En yoğun turisti Rusya'dan alıyoruz. Ukrayna, Polonya ve Ortadoğu pazarları gayet iyi gidiyor. İngiltere'de seyahat kısıtlaması var. Bu pazar da açıldığında çok daha iyi bir sezon yaşarız. Şu anda İsrail giriş ve çıkışı kapattı." dedi.

İç pazarın da sevindirici nitelikte olduğunu ifade eden Atmaca, salgından sıkılan, eve kapanan insanların tatil yapmayı tercih ettiğini aktardı.

Geçen yıl açılamayan oteller olduğunu anımsatan Atmaca, bu yıl hemen hemen hepsinin açıldığını kaydetti.

Ülkay Atmaca, kentte ciddi bir hava trafiği yaşandığını belirterek, "Sezonun uzayacağını, kasımın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hala talep var, insanlar salgından sıkıldı, tatil yapmak istiyorlar. Her buldukları zamanı tatil ile değerlendiriyorlar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
24 Ağustos 2021 12:53		 Gün ortası döviz fiyatları
24 Ağustos 2021 12:22
Ev kiralarında fahiş artış: Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu
24 Ağustos 2021 12:11		 Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu
24 Ağustos 2021 12:07
69,1 milyar liralık alacak yapılandırıldı
24 Ağustos 2021 11:48		 Mi-17 helikopterlerinin büyük bakım ve onarımları Türkiye'de yapılabilecek
24 Ağustos 2021 11:20
Dünyanın jeotermal enerji kapasitesinin yüzde 11,5'i Türkiye'de
24 Ağustos 2021 11:03		 Borsa güne yükselişle başladı
24 Ağustos 2021 10:15
Borsa İstanbul, VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem açmaya hazırlanıyor
24 Ağustos 2021 10:13		 Türkiye'nin üç aylık gazı depolanacak
24 Ağustos 2021 08:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:03 - Belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü12:56 - Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir12:54 - Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:52 - Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı12:50 - Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek
12:45 - 3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı12:45 - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı12:41 - Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok12:37 - 'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı12:26 - Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu12:23 - Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
12:22 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız12:16 - Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı12:14 - Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı12:11 - Ev kiralarında fahiş artış: Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu
12:07 - Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
0850 ile başlayan numaralar 1
keçi gibi inat 2
müsabaka 2
tuvalet kağıdı 2
sözlüğü canlandırma fikirleri 5
samimi itiraf 1
savaşı ben başlatmam sözü 1
kına yakmak 1
denizde pitbull saldırısı 2
Şehirlerdeki park ve yeşil alanların çokluğu 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam