Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok
|24 Ağustos 2021 12:41
|+Aa- Yazdır
Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Amatör ligdeki Bozkurt Belediyespor'da forma giyen ve sel sırasında halı sahada antrenman yapan Eray Çelebi de kayıplar arasında yer alıyor. Sel nedeniyle 2 katlı kulüp tesisin çatısına çıkarak yardım bekleyen ancak binanın çökmesiyle sulara kapılarak kaybolan genç futbolcudan hala haber alınamadı.
Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, "Eray'la Bozkurtspor'dan tanışıyoruz. 3-4 yıl önce amatör kümede beraber futbol oynadık. Ben en yakın arkadaşlarından biriyim. Normalde Karabük'teydi, hem tatil yapmak için hem de halı saha turnuvasına katılmak için buraya gelmişti. Geldikten bir hafta sonra bu felaket oldu ne yazık ki" dedi.
'SUYA ATLAYIP YÜZEYİM Mİ?' DİYE SORDU'
Olay günü Eray ile görüştüklerini ve ona moral vermeye çalıştıklarını belirten Sucu, "Felaketten bir gün önce konuştuk. Su baskını olduğunu ve tesisi su bastığını söyledi. Ondan bir gün sonra çayın taştığı haberini aldık. Biz de çay kenarındaydık. Telefonla Eray'a ulaştık. Burada şehitlik var, oradan Eray'ı izliyor ve irtibat halinde kalıyorduk. Biz telefonla Eray'a 'Korkma helikopter geliyor' dedik. Artık su seviyesi birinci katı aşmış o nedenle ikinci kata atmış kendini. Bize, 'Suya atlayıp yüzeyim mi?' dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Şu an 14-15 gün oldu hala ulaşamadık. Eray'dan bir haber bekliyoruz" diye konuştu.
Ailesi Karabük'te yaşayan Eray Çelebi'nin olaydan bir hafta önce futbol turnuvasına katılmak için ilçeye geldiği öğrenildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir
24 Ağustos 2021 12:56
|Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
24 Ağustos 2021 12:52
|Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu
24 Ağustos 2021 12:26
|Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız
24 Ağustos 2021 12:18
|Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
24 Ağustos 2021 12:14
|Üç başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili
24 Ağustos 2021 12:05
|İnönü Üniversitesi Taliban'dan öğrenci mi kabul etti? Rektör konuştu
24 Ağustos 2021 11:57
|Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor
24 Ağustos 2021 11:51
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı
24 Ağustos 2021 11:31
|Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
24 Ağustos 2021 11:14