https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde çıktığı 2 katlı kulüp tesisinin çatısında yardım beklerken binanın çökmesi sonucu suya kapılan amatör futbolcu Eray Çelebi'den (26) hala haber alınamadı. Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, "Bize, 'Suya atlayıp yüzeyim mi? dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk" dedi.
24 Ağustos 2021 12:41
+Aa- Yazdır
Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok

Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde kaybolan 10 kişiyi arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Amatör ligdeki Bozkurt Belediyespor'da forma giyen ve sel sırasında halı sahada antrenman yapan Eray Çelebi de kayıplar arasında yer alıyor. Sel nedeniyle 2 katlı kulüp tesisin çatısına çıkarak yardım bekleyen ancak binanın çökmesiyle sulara kapılarak kaybolan genç futbolcudan hala haber alınamadı.

Çelebi'nin arkadaşı Çetin Sucu, "Eray'la Bozkurtspor'dan tanışıyoruz. 3-4 yıl önce amatör kümede beraber futbol oynadık. Ben en yakın arkadaşlarından biriyim. Normalde Karabük'teydi, hem tatil yapmak için hem de halı saha turnuvasına katılmak için buraya gelmişti. Geldikten bir hafta sonra bu felaket oldu ne yazık ki" dedi.

'SUYA ATLAYIP YÜZEYİM Mİ?' DİYE SORDU'

Olay günü Eray ile görüştüklerini ve ona moral vermeye çalıştıklarını belirten Sucu, "Felaketten bir gün önce konuştuk. Su baskını olduğunu ve tesisi su bastığını söyledi. Ondan bir gün sonra çayın taştığı haberini aldık. Biz de çay kenarındaydık. Telefonla Eray'a ulaştık. Burada şehitlik var, oradan Eray'ı izliyor ve irtibat halinde kalıyorduk. Biz telefonla Eray'a 'Korkma helikopter geliyor' dedik. Artık su seviyesi birinci katı aşmış o nedenle ikinci kata atmış kendini. Bize, 'Suya atlayıp yüzeyim mi?' dedi. Ama ne yazık ki tesis binası yıkılınca Eray da gözümüzün önünde onunla beraber gitti. Biz o an kahrolduk. Ondan sonra ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Şu an 14-15 gün oldu hala ulaşamadık. Eray'dan bir haber bekliyoruz" diye konuştu.

Ailesi Karabük'te yaşayan Eray Çelebi'nin olaydan bir hafta önce futbol turnuvasına katılmak için ilçeye geldiği öğrenildi
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir
24 Ağustos 2021 12:56		 Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
24 Ağustos 2021 12:52
Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu
24 Ağustos 2021 12:26		 Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız
24 Ağustos 2021 12:18
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
24 Ağustos 2021 12:14		 Üç başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili
24 Ağustos 2021 12:05
İnönü Üniversitesi Taliban'dan öğrenci mi kabul etti? Rektör konuştu
24 Ağustos 2021 11:57		 Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor
24 Ağustos 2021 11:51
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan aşı çağrısı
24 Ağustos 2021 11:31		 Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor
24 Ağustos 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:03 - Belediyeye ait resmi araç, belediyenin açtığı çukura düştü12:56 - Araştırma: Yeterli su tüketimi kalp yetmezliğini önleyebilir12:54 - Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi12:53 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:52 - Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı12:50 - Günün büyük bir kısmını oturarak geçiren kişilerde felç riski daha yüksek
12:45 - 3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı12:45 - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı12:41 - Sele kapılan amatör futbolcudan hala haber yok12:37 - 'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı12:26 - Müezzin ve ailesi, doktor randevusu sayesinde sele kapılmaktan kurtuldu12:23 - Trabzon'da kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
12:22 - Gün ortası döviz fiyatları12:18 - Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız12:16 - Adana'da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı12:14 - Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı12:11 - Ev kiralarında fahiş artış: Bin liralık ev 2 bin 500 lira oldu
12:07 - Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
3 Kamu Kurumu toplamda 218 personel almak için ilana çıktı
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
savaşı ben başlatmam sözü 1
yapılan en büyük çılgınlık 1
Charlie'nin Çikolata Fabrikası 1
müsabaka 2
kendi çalıp kendi söylemek 1
memurluk hayali 2
Kovid 22 1
şu anda dinlenen şarkı 2
kına yakmak 1
biti kanlanmak 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla MKS Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam