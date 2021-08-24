Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız.
|24 Ağustos 2021 12:45
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