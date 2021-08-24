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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız.
24 Ağustos 2021 12:45
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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız. Temennimiz Afganistan'da barış ve istikrarın devam edilmesidir. Sadece belli grupla değil tüm taraflarla temas içinde olduğumuzu söylemek isterim.
Anadolu Ajansı
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