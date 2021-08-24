Kadıköy'de YouTuber'ı darbettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı
Kadıköy'de sokak röportajı yapan YouTuber Mert Armağan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
|24 Ağustos 2021 12:52
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Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos Pazar günü Kadıköy'de YouTube kanalında yayınlamak üzere röportaj çekimi yapmak isteyen Armağan'ın tartıştığı kişilerce darbedilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, V.A. (20) ve K.K. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.
İskele Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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