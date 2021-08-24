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Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
|24 Ağustos 2021 12:54
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Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayten Gürcan'a (40), Recep Ç. idaresindeki 43 AAF 180 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gürcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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