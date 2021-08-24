Türkiye'nin kuzeydoğusu için sağanak uyarısı
Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|24 Ağustos 2021 13:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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