Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Gabar Dağı'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|24 Ağustos 2021 13:49
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği kaydedildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
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