Doçentlik unvanı alan doktor öğretim üyesinin görev süresi uzatılır mı?

Dava konusu olayda, Ankara Üniversitesinde görev yapan doçent unvanlı doktor öğretim üyesinin bulunduğu kadroya yeniden atanmaya yönelik dosyasında herhangi bir bilimsel çalışması bulunmadığı gerekçesiyle görev süresi uzatılmayarak kadrosuyla ilişiği kesilmiştir.

Davacı öğretim üyesi tarafından ilk derece mahkemesine yürütme durdurma talepli dava açılmıştır. Davacının halihazırda Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun bir üstündeki unvan olan Doçent unvanını 2547 sayılı Kanun'a göre kazanması ve ilgili bölüm tarafından başarılı bir akademisyen olduğu ve hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle kadrosuyla ilişiğinin kesilmesi işleminin yürütmesi durdurulmuştur.