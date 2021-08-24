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Manavgat yangınında ölü sayısı 8'e çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 günde söndürülebilen yangında, vücudunun yüzde 80'i yanık olarak alevlerden kurtarılan Hüseyin Gömes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gömes ile birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
24 Ağustos 2021 14:27
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Manavgat yangınında ölü sayısı 8'e çıktı

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan 4 yangından ilki olan Yeniköy Mahallesi'nde başlayan orman yangınında alevlerden motosikletiyle kaçmak isterken vücudunun yüzde 80'inde yanık meydana gelen Hüseyin Gömes jandarma tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Gömes, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine yanık servisinde devam edilmesi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi burada devam eden Gömes, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hüseyin Gömes'in cenazesi Ilıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Ben ateş yakmadım"

Yeniköy'deki yangını çıkardığı iddia edilen Hüseyin Gömes'in, hastanede jandarma görevlilerine, "Mezarlığa doğru motosikletle giderken yol kenarında duran 3- 4 kişiden sigara istedim. Bu sırada ileriden dumanı görünce bakmaya gittim. Ateşin olduğu yerin diğer tarafına geçtim, bu sırada ateş büyüdü. Motosikletle kaçmak isterken her tarafım yandı. Ben hiç ateş yakmadım" dediği belirtildi.

Manavgat'taki yangında daha önce de Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman ve Şehri Gardaş çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur, Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva ve Yaşar Cinbaş arazözde yanarak hayatlarını kaybetti.

Dumandan zehirlenen ve yanık yarası bulunan 821 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Gömes ile birlikte Manavgat yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
DHA
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