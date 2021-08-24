Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye'ye çağ atlattık"

AK Parti, geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir.

"En güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır"

Küresel siyasi ve ekonomik düzen köklerinden çatırdarken biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içerisindeyiz. Hiç şüphesiz bu gücümüzün ve özgüvenimizin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini ve faydalarını hep birlikte tecrübe ettik. Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp 19 yılda ne yaptınız diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp Türkiye'yi batırdınız, bitirdiniz diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin tersyüz edilmesi olan bu tür ithamlara vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır.

"Ülkemize yapılan yatırımların tutarını 1,4 trilyon liraya çıkardık"

Şimdi sizlere ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi şöyle özetin özeti mahiyetinde kısa bir değerlendirme ile hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altından aldık, yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Ülkemize yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya döndürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz.

"Merkez Bankası rezervlerimiz 109 milyar dolar seviyesindedir"

Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle birlikte önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız.

"Türkiye, son 19 yılda istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir"

Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17'nci sıradan 11'inci sıraya çıkararak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık. Türkiye, son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir.

Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah yatırımdaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir.

Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz. Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.

"Derslik sayımızı 601 binin üzerine çıkardık"

Makroekonomideki bu genel tablonun ardından ülkemize kazandırdığımız hizmetlere geçmek istiyorum. Eğitimde 2002 yılında yükseköğretim dahil toplam bütçemiz 10,3 milyar lirayken, 2021 yılı bütçemiz 2 bin 12 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden aldık, 601 binin üzerine çıkardık. Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4+4+4 olarak tasnif ederek zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Maarif Vakfımız vasıtasıyla 44 farklı ülkede 349 okul, 1 yükseköğretim kurumu, 13 eğitim merkezi ve 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz.

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız, 207'ye, 70 bin olan akademik personel sayımız yaklaşık 181 bine ve 1 buçuk milyon olan üniversite öğrencisi sayımız ise 8 milyona ulaştı.

"17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık"

Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık. Halen 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor. Bunlar da tamamlandığında şehir hastanelerimizin kapasitesini 41 bin 333'e çıkarmış olacağız.

"Burs ve kredi tutarını 650 liraya çıkardık"

Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya, spor tesisi sayımızı 1570'ten 3 bin 915'e çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitemiz 182 binden 717 bine ulaştı. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 liradan 1950 liraya yükselttik.

"431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık"

Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğindeki 360 sosyal hizmet merkezini hamdolsun hizmete açtık. Kamudaki engelli istihdamını 5 bin 770'den 60 binin üzerine çıkardık.

"Net asgari ücret bugün 2 bin 825 liraya ulaştı"

Çalışma ve sosyal güvenlikte 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret bugün 2 bin 825 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 2002 yılında 12 milyon seviyesindeyken bugün 24 milyonun üzerindedir.

"Hakim ve savcısayısı bugün 21 bin 904'ü buldu"

Adalette iktidara geldiğimizde 9349 olan hakim ve savcısayısı bugün 21 bin 904'ü buldu. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 artırarak adalet teşkilatını güçlendirdik. Bu hizmetlerin en yüksek standartlarda verilebilmesi için 2002 yılından bu yana 275 adet hizmet binası inşa ettik.

İçişlerinde yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle mahalli idare sistemimizi mali olarak güçlendirmenin yanında daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduk.

"16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk"

Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Fırat Kalkanı operasyonunun başlamasından günümüze kadar geçen süreçte terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir.

"2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz"

Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir.

"Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik"

2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir.