Bakan Koca'dan annelere çağrı: Aşının önemini anlatarak bize yardımcı olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annelere seslenerek aşılama kampanyasına destek istedi. Koca, "15,5 milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmadı. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun" dedi.
|24 Ağustos 2021 15:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından annelere seslenerek aşı çağrısında bulundu.
"Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun"
Annelerden destek isteyen Koca, "Annelere 6 Eylül mesajı. 15,5 milyon kişi ilk doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.
ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021
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