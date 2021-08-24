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Yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı

Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Özkan, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını söyledi.
24 Ağustos 2021 15:12
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Yangına müdahale sırasında ayı saldırısına uğradı

Balıkesir Edremit'te Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını çıktığı haberini alan Özkan Kaya çalıştığı inşaattaki işini bırakıp, bölgeye gitti.

Özkan Kaya, ormanda ayı saldırısına uğradı. Yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"İşi bırakıp bölgeye gittim"

Tedavisi devam eden Özkan Kaya, dağlara ve ormanlara büyük bir hayranlık duyduğunu ve bu alanda çalışmayı istediğini söyledi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özkan Kaya, şunları söyledi:

"Dağları ve doğal yaşamı çok seven bir insanım. Orman işçisi olmak için de başvuruda bulunmuştum. Gönüllü olmayı da istedim. Geri dönüş oldu ve eğitimini aldım. Burhaniye'de inşaatta çalıştığım sırada yangın haberini aldım ve işi bırakıp bölgeye gittim.

Yer ekipleriyle birlikte dere kenarında çalışıyorduk. Yangın derenin karşı tarafına geçmişti. Dere yatağında ileri geri sürekli gelip, gidiyordum. Duman yoğunlaşınca, temiz hava almak için 30-40 metre yangından ön tarafa doğru geçtim.

Ayının böğürmesini duydum, sonra da ayıyı gördüm. Kafamı çevirdiğimde ayının bana doğru koştuğunu gördüm. Orta boy bir ayıydı, kalktığında aynı boylardaydık."

"Yüzümü ısırmaya çalıştı"

"Üzerime doğru atladı. Boğuşmaya başladık. Sürekli yüzüme doğru ısırmaya çalışıyordu" diyen Kaya, "Kolumu ağzına koydum. Sonra elimi ağzına doğru soktum ve dilini bastırdım. Beni bıraktı. Bırakınca itekledim. İleriye doğru yıkıldı.

Ben kalkıp, gitmeye çalışırken o da ayaklarının üzerine kalkıp üzerime doğru saldırdı. Tekrar boğuşmaya başladık. Ben sonra ileriye doğru savurdum. İleriye doğru yıkıldı. Ben kaçmaya çalışırken bacağımdan yakaladı, kaçamadım.

Birkaç defa bacağımdan ısırdı. Tekrar ayağa kalktı. Baktım kaçamayacağım, bari yere yatırmasın diye döndüm ona doğru, tekrar boğuşmaya başladık. Sonra taşa doğru savurdum, o sırada ben de yıkıldım. İkimiz de taşların üzerinde yuvarlandık.

Hemen can havliyle kalktım. Ayı da kalktı benle birlikte, döndü arkasını kaçmaya başladı. Polar vardı yanımda, onunla turnike yaptım. Sonra alt taraftaki diğer arkadaşların yanına doğru ilerlemeye başladım" ifadelerini kullandı.

"Yangın dengesini bozmuş olabilir"

Küçük yaşlardan itibaren doğaya hayranlığı olduğunu ve bu alanda çalışmayı çok istediğini söyleyen Özkan Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben daha önce de ayı görmüştüm. Hiç saldırı olmamıştı. Büyük ihtimal ya ateşin içinde kaldı, duman nedeniyle etkilendi ya da yavrusu vardı. Beni gördüğü gibi saldırdı çünkü. Ben açık öğretimde felsefe okuyorum. Son sınıftayım.

Ormanları, dağı, bayırı seviyorum. Ufaklığımda keçi çobanlığı yaptım. Orman sevdam oradan geliyor. Sonuçta yabani bir ortam, ormanlar onun yaşam alanı. Yangın dengesini bozmuş olabilir. Bu saldırı, ormanlara karşı bakış açımı hiçbir şekilde değiştirmedi."
DHA
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