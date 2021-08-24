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TÜBİTAK, 37 bilimsel müsilaj projesini destekleyecek

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" sonuçlarına göre, sunulan 157 projeden 37'sinin desteklenmesine karar verildi.
24 Ağustos 2021 15:18
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TÜBİTAK, 37 bilimsel müsilaj projesini destekleyecek

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 1001 programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde sunulan projeler için destek oranı yüzde 11,1, "Deprem Araştırmaları" çağrısı için destek oranı yüzde 19,6 iken "Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında destek oranı yüzde 23,5 oldu.

Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 9 çevrim içi panel düzenlendi, bu panellere 25 farklı üniversitede görev yapan 51 panelist katıldı.

"Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" kapsamında projelerin bilimsel değerlendirme süreci 2 haftada tamamlandı. 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alındı, 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenen proje başlıkları, yürütücüleri ve kuruluşlar şöyle:

No

Yürütücü

Proje Adı

Kuruluş

ALİ ERTÜRK

Marmara Denizi ve Yakın Çevresine Ulaşan Karasal Besin Elementi Yük Bileşenlerinin Belirlenmesini Sağlayan Bir Hesap Sisteminin Tasarımı ve Yapılandırılması

İÜ

ARZU KARAHAN

Marmara Denizi'nde Oluşan Müsilajın Kaynağının ve Barındırdığı Organizma Gruplarının 16s Amplikon Dizileme ve Metabarkodlama Metotları Ile Araştırılması

ODTÜ

ASIM MUSTAFA MANTIKCI

Marmara Denizi'nde Plankton Metabolizması ve Müsilajın Oksijen Tüketimine Etkisi

ODTÜ

AYCAN GÜNDOĞDU

Marmara Denizi Müsilaj Mikrobiyomunun Shotgun Metagenom Dizileme İle Ortaya Çıkarılması ve Mikrobiyom Ağında An

Erciyes Ünv.

AYŞEGÜL AKPINAR

Marmara Denizinin Kirlilik Yükünün Hafifletilmesinde Yenilikçi ve Ekolojik Bir Çözüm Olan Fitoremediasyon

Bilecik Şeyh Edebali Ünv.

BANU KAŞKATEPE

Marmara Denizi Enterik Patojenlerine Özgü Litik Bakteriofajlar İle Etkin Biyosürfaktan Ramnolipidin Birlikte Kullanımının Müsilaj Üzerine Olası Etkinliğinin Belirlenmesi

BENAL GÜL

Müsilajın Yapay Resif Süksesyonu ve Balıkçılık Verimliliği Üzerinde Etkisi

İÜ

CAHİDE ÇİĞDEM YIĞIN

Müsilajın Posidonia Oceanica Çayırları ile Balık Tür Çeşitliliğine Etkilerinin Belirlenmesi ve Restorasyon Çalışmaları

ÇOMÜ

DEVRİM TEZCAN

Müsilaj İçin Oşinografik Erken Uyarı Sistemi

ODTÜ

EMRAH ŞIK

Arıtma Çamuru Yönetiminde Sıfır Atık Yaklaşımı: Nütrient Geri Kazanımı

TÜBİTAK- (MAM)

EMRE KESKİN

Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'nda Müsilajın Su Kolonunda ve Deniz Tabanındaki Biyoçeşitliliğe Etkisinin Metabarkodlama ile Araştırılması ve Biyoizleme Belirteçlerinin Geliştirilmesi

ERGÜN TAŞKIN

Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi'nde Müsilajın Makroflora (Makroalgler ve Deniz Çayırları) Üzerine Etkisi

MANİSA CELAL BAYAR Ü.

GÜLŞEN ALTUĞ

Müsilajin Biyolojik Bertarafında Kullanılan Yerli Deniz Bakteri İzolatlarının (Ydbk) Deniz Canlıları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

İÜ

GÜLSİMA DİLEK USLUER

Müsilajın Marmara Denizi'nin Mikrobiyal Çeşitliliği Üzerindeki Et

TÜBİTAK- (MAM)

GÜNAY ERPUL

Eko-Bataklık Sistem Hizmetleri: Ekonomik Su, Karbon, Besin Elementi ve Madde Geri Kazanımları ve Müsilaj Oluşumunun Durdurulması

HALE ÖZGÜN ERŞAHİN

Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı

İTÜ

HATİCE FUNDA YERCAN

Marmara Denizinde Müsilaj Oluşumunda Deniz Taşımacılığının ve Balıkçılık Faaliyetinin Bütünleşik Etkileşiminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilme Stratejileri Geliştirilmesi

PİRİ REİS Ü.

HÜSEYİN BEKİR YILDIZ

Müsilajın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Denizel Müsilaj Agregatlarından İzole Edilen Mikroalglerin Hidrojen ve Fotoakım Üretimi İçin Biyolojik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılması

KTO KARATAY Ü.

İSKENDER GÖKALP

Müsilaj Oluşmasını Kaynağında Önlemek İçin Bütünsel Yaklaşım

ODTÜ

İSMAİL BURAK DABAN

Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi

ÇOMÜ

İZZET BURÇİN SATICIOĞLU

Marmara Denizindeki Müsilajın Mikrobiyal Biyoçeşitlilik, Halk Sağlığı ve Su Hayvanları Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Erciyes Üniv.

MELEK İŞİNİBİLİR OKYAR

Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de Müsilaj Yapısının ve Müsilaj Yapısıyla Bağlantılı Plankton Aşırı Artışlarının Dna Metabarkodlama Yöntemi ile Biyolojik İzlemesi

İÜ

MELTEM ÇELEN

Deniz Müsilajı Oluşumunu Tetikleyen Temel Nütrient Madde Kaynaklarının Iki Farklı Karakterdeki Havza Özelinde Araştırılarak Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Gebze Teknik Üniv.

MUHARREM BALCI

Mikroalg-Bakteri Mikrobiyomunun Müsilaj Oluşumu ve Biyokütle Üretimine Etkisi

İÜ

MÜMTAZ KARATAŞ

Otonom İnsansız Deniz ve Hava Araçları ile Optimizasyon ve Yapay Zeka Temelli Müşterek Müsilaj Temizleme Yaklaşımı

Milli Savunma Üniv.

MUSTAFA KOÇAK

Atmosferik Markro/Mikro Besin Tuzu Girdilerin Marmara Denizi'nde Gözlenen Müsilaj Olayları Üzerindeki Olası Etkileri

ODTÜ

NEBİYE MUSAOĞLU

Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi'ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması

İTÜ

NESLİHAN ÖZDELİCE

Müsilaja Neden Olan Fitoplanktonik Organizmalar İle Halk Sağlığını Tehdit Eden Toksin Üreten Türlerin Ortam Faktörleriyle İlişkisinin Ortaya Konması ve Besin Ağına Etkisinin Belirlenmesi

İÜ

NUR EDA TOPÇU ERYALÇIN

Müsilajın Marmara Denizi Prens Adaları Bölgesi

İÜ

NURAY ERKAN ÖZDEN

Marmara Denizi'nden Avlanan Su Ürünlerinde Müsilajın Halk Sağlığı Bakımından Etkilerinin Değerlendirilmesi

İÜ

SENİHA ESEN YÜKSEL ERDEM

Çoklu Uydu Sensörleriyle, Çok Bantta ve Çoklu Çözünürlüklerde Müsilaj Tespiti ve Takibi

Hacettepe Ünv.

SİBEL ZEKİ

Marmara Denizi Müsilajının Patojen Barındırma Potansiyeli ve Bakteriyel Çeşitliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

İÜ

SİNAN UYANIK

Marmara Denizi'nde Denizcilik Taşımacılığı Kaynaklı Kirliliğin Müsilaj Oluşumuna Etkisi

Bursa Teknik Üniv.

TÜLAY ÇOKACAR

Ekstrem Rüzgar ve Yağmur Koşullarında İstanbul Boğazı Akıntısı ile Marmara Denizi'ne Dağılan Kısa Süreli/Sporadik Besin Tuzu Yükü ve Müsilaj Oluşumunda Etkisi

İÜ

TÜRKER TÜRKEN

Atiksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (If-Mbr) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması

İTÜ

36.

YASİN ARSLANOĞLU

Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi

İTÜ

37.

ZİNET SELMİN BURAK

Uv-C Işınlamasının Müsilaj Bertarafı Üzerinde Çevresel ve Ekonomik Etkisinin Araştırılması

İÜ
Anadolu Ajansı
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