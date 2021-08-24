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Başkentte barajlar alarm veriyor! İşte Ankara'da kalan su miktarı

Ankara baraj doluluk oranı merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Beklenen yağışlar gelmeyince Başkent'te barajlar alarm vermeye başladı
24 Ağustos 2021 15:21
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Başkentte barajlar alarm veriyor! İşte Ankara'da kalan su miktarı

4 mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor.

Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor.

Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor. Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz.

Su kaynaklarını kullanırken daha dikkatli ve israf etmeden hareket etmeliyiz, geleceğe daha yaşanabilir bir hayat bırakabilmemiz için kaynaklarımızı daha verimli ve daha temiz kullanmaıyız!

İşte 24 Ağustos 2021 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİBarajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.013.000 m3Tarih: 24.08.2021Barajlarımızdaki Su Miktarı: 415.133.000 m3Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı: 789.000 m3İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.226.000 m3Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı: 180.000 m3Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 55.890 m3Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı: 274.000 m3Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 27.500 m3Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.534.480 m3Barajlara Gelen Su Miktarı: 92.470 m3Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi: %26,29 ( 23 Ağustos 2021 itibariyle )Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 223.716.000 m3Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: %14,12

Memurlar.Net
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