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Düğünde çalan müziğin kesilmesi ile halayda kavga çıktı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde düğündeki halayda çıkan tartışmada kan aktı. Tartışma sonrasında büyüyen kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
24 Ağustos 2021 15:49
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Düğünde çalan müziğin kesilmesi ile halayda kavga çıktı: 1 ölü

Olay, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünden sonra yaşandı. İddiaya göre düğünde halay çekilirken, halay eşliğinde çalan müziğin kesilmesi ile E.A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma çıktı. Halayda bulunanlar araya girmesiyle taraflar o an yatıştırıldı. Düğün bittikten sonra ikili arasındaki tartışma yeninden alevlenirken, çıkan kavgada E.A. yanındaki bıçak ile Ferdi Alparslan'ı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs daha sonra ambulans ile Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Alparslan (25), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Ferdi Alparslan'ı bıçaklayıp ölümüne neden olan E.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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