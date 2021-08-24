https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile yardımı ödeneği göstergesinde artış olmadı

İmzalanan 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşme metnine göre aile yardımı ödeneği göstergesinde artış olmamıştır.
24 Ağustos 2021 16:14
+Aa- Yazdır
Aile yardımı ödeneği göstergesinde artış olmadı

Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 202. maddesi uyarınca verilmektedir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

202. maddede yer alan 2.273 göstergesi 2020-2021 yıllarını kapsayan, 5. dönem toplu sözleşmeyle belirlenmişti.

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme metni henüz yayımlanmamıştır. Memur Sen dün "Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL'ye yükselttik" açıklamasını yapmış ancak detay vermemişti. Ancak ulaştığımız bilgilere göre metinde aile yardımı ödeneğine ilişkin olarak şu metin yer alacaktır.

2022-2023 yılı toplu sözleşme metninde yer alacak olan hüküm:
"Madde - (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca eş için "2134" olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı "2273" olarak uygulanır."

Burada yer alan gösterge, 5. dönemde yer alan gösterge ile aynıdır. Dolaysıyla aile yardımı ödeneği göstergesinde ayrıca bir artış yapılmamıştır. Aile yardımı ödeneği miktarı oransal maaş zammı miktarınca artacaktır. (2022 yılı Ocak ayı için %5 oranında)

EŞ İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle aile yardımı ödeneğinin eş ve çocuklar için hesaplanan miktarı şu şekildedir:

= Gösterge* maaş katsayısı
Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,179797 = 408,67 TL
Her bir çocuk için; 250 x 0,179797 = 44,94 TL

2022 yılı Ocak ayında ise yeni miktarlar şu şekilde olacaktır:
= Gösterge* maaş katsayısı
Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,188787 = 429,11 TL
Her bir çocuk için; 250 x 0,188787 = 47,19 TL

0-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR KAT ARTIRIMLI ÖDENİYOR

657 sayılı Kanunun 202. maddesinde, 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar ödeneğin bir kat artırımlı ödeneceği belirtilmiştir.

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,179797 = 89,89 TL
2022 yılı Ocak ayı itibariyle çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,188787 = 94,39 TL

ENGELLİLER VE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN YÜZDE 50 ARTIRIMLI ÖDENİYOR

Ayrıca, toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
24 Ağustos 2021 00:41		 Öğretim yılına hazırlık ödeneği belli oldu
23 Ağustos 2021 22:52
Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu
23 Ağustos 2021 16:46		 Hükümet ve sendika uzlaşmaya vardı. İşte memurların alacağı yeni zam oranları
23 Ağustos 2021 16:00
Ek gösterge olursa, emekli öğretmen ve polisin geliri 950 TL artacak
23 Ağustos 2021 07:59		 Toplu sözleşmeden sözleşmeli personele kadro müjdesi çıkar mı?
23 Ağustos 2021 06:51
Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında uzlaşma sağlandı
22 Ağustos 2021 18:10		 Sabah Gazetesi: Memura 2 puan refah payı verilebilir
21 Ağustos 2021 22:45
VHKİ'nin özel hizmet tazminatı hangi halde değişir?
21 Ağustos 2021 15:11		 Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz
20 Ağustos 2021 11:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:19 - BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı17:16 - Dolar günü düşüşle tamamladı17:15 - Trafik kazasında ölen Seycan hemşire, asli kusurlu bulundu17:13 - Bakan Koca: '8 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı17:09 - Bergama'da heyecanlandıran keşif17:01 - Seydikemer'de orman yangını: Müdahale sürüyor
16:56 - Müşterilerden fazla ücret isteyen taksiciye ceza kesildi16:45 - Boğaziçi Rektörü İnci'den disiplin soruşturmaları için talimat16:45 - 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak16:42 - YouTuber Mert Armağan'ı darbeden şüphelilere adli kontrol16:33 - Nikahsız yaşadığım kişiden çocuğum olursa yetim aylığım kesilir mi?16:26 - Yoğun bakımlardaki hastaların çoğu aşısız
16:17 - İkitelli'de binada çökmeye Valilikten açıklama16:14 - Aile yardımı ödeneği göstergesinde artış olmadı16:02 - Araba alacağım derken 75 bin lirasını çaldırdı15:55 - Öğretmen ve ailelere uyarı: Yüksek boyutta 'tatil unutması' ile karşılaşacaksınız15:49 - Düğünde çalan müziğin kesilmesi ile halayda kavga çıktı: 1 ölü
15:49 - Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
Hemşirelerin ücretlerinde 300 TL ek artış olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur 3
Goriot Baba 5
robot ada 1
Hemşireye feci dayak 3
noktalama imla kuralları 1
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
emre kınay 1
denizde pitbull saldırısı 2
sözlüğe küsmek olmaz 3
sözlüğün enleri 4
SON İLANLAR
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği sözleşmeli sekreter alacak
Giresun Alucra Belediyesi 6 memur alacak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam