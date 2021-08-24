Aile yardımı ödeneği göstergesinde artış olmadı

Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 202. maddesi uyarınca verilmektedir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

202. maddede yer alan 2.273 göstergesi 2020-2021 yıllarını kapsayan, 5. dönem toplu sözleşmeyle belirlenmişti.

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme metni henüz yayımlanmamıştır. Memur Sen dün "Aile bütçesini artırdık, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL'ye yükselttik" açıklamasını yapmış ancak detay vermemişti. Ancak ulaştığımız bilgilere göre metinde aile yardımı ödeneğine ilişkin olarak şu metin yer alacaktır.

2022-2023 yılı toplu sözleşme metninde yer alacak olan hüküm:

"Madde - (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca eş için "2134" olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı "2273" olarak uygulanır."

Burada yer alan gösterge, 5. dönemde yer alan gösterge ile aynıdır. Dolaysıyla aile yardımı ödeneği göstergesinde ayrıca bir artış yapılmamıştır. Aile yardımı ödeneği miktarı oransal maaş zammı miktarınca artacaktır. (2022 yılı Ocak ayı için %5 oranında)

EŞ İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle aile yardımı ödeneğinin eş ve çocuklar için hesaplanan miktarı şu şekildedir:

= Gösterge* maaş katsayısı

Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,179797 = 408,67 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,179797 = 44,94 TL

2022 yılı Ocak ayında ise yeni miktarlar şu şekilde olacaktır:

= Gösterge* maaş katsayısı

Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,188787 = 429,11 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,188787 = 47,19 TL



0-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR KAT ARTIRIMLI ÖDENİYOR

657 sayılı Kanunun 202. maddesinde, 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar ödeneğin bir kat artırımlı ödeneceği belirtilmiştir.

2021 yılı Temmuz ayı itibariyle çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,179797 = 89,89 TL

2022 yılı Ocak ayı itibariyle çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,188787 = 94,39 TL

ENGELLİLER VE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN YÜZDE 50 ARTIRIMLI ÖDENİYOR

Ayrıca, toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, en az %40 engelli olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak ödenmektedir.