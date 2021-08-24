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Yoğun bakımlardaki hastaların çoğu aşısız

Aşı olmayanların ya da aşılarını tamamlamayanların salgını sürüyor. Hastanelerden gelen bilgiler de bunu gösteriyor. İstanbul, Konya ve Tokat'taki hastanelerde yatan hastaların büyük bölümü aşı yaptırmama pişmanlığı yaşayan kişilerden oluşuyor.
24 Ağustos 2021 16:26
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Yoğun bakımlardaki hastaların çoğu aşısız

Salgın, aşı olmayanlar arasında daha sık yayılıyor. Hastanelerden gelen yoğun bakımlarda yatan hasta verileri de bunu doğrular nitelikte.

İstanbul'daki Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde son 1 ayda yatarak tedavi gören hastaların yüzde 55'i hiç aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Hastanede yatanların yüzde 38'i ise ya tek doz aşı olmuş ya da 2 doz inaktif aşı olup üçüncüsünü tamamlamamış olanlar.

"Yatan 201 hastanın yüzde 93'ü aşısızdı"

Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan, hastaneye yatanların aşı oranlarını aktardı:

"Yüzde 13 kadarı tek doz aşı yaptırmış ikinci dozunu yinelememiş hastalardan oluşmaktaydı. Yüzde 25'lik bir dilimi de 2 doz aşı yaptırıp 6 ay üzerinden geçtikten sonra 3'üncü dozunu yaptırmamış kişilerden oluşuyordu. Yani hastanemize yatırmış olduğumuz 201 hastanın yüzde 93'ü aşısızdı."

Hastalığı en ağır şekilde geçirenlerin, hiç aşı olmamış kişilerden oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Demirhan, "Çok kısa vadede yoğun bakımlık oluyor bu hastalar, akciğer parankim tutulumu pulmoner tutulum oluyor. Dolayısıyla yoğun bakımda entübe olma pozisyonuna geliyor. 'Bugün olacağım, yarın olacağım, vaktim yok, zamanım yok' gibi konuşmalardan sonra pişmanlıklarını bize defaten bildiriyorlar" diye konuştu.

"Yoğun bakım ve entübe hastalarının yaş ortalaması düştü"

Konya'da da vaka artışı yükselişte. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yoğun bakımlarda yatan hastaların aşısız olduğunu anlattı:

"Özellikle yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 92'sinin aşılamalarını tamamlamadığı ya da hiç aşı olmadığını gördük. Yoğun bakım ve entübe hastalarımızın yaş ortalaması maalesef düştü."

"Yoğun bakımlarda neredeyse hiç tam doz aşı olan hastaları görmüyoruz"

Tokat'taki yoğun bakım servislerinde de durum farklı değil.

Tokat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Arzu Ceren Yiğit, "Size tek söyleyebileceğim net bir şey varsa o da yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlası ya tek dozlu aşılı ya da hiç aşı olmamış. Neredeyse hiç tam doz aşı olan hastaları görmüyoruz" diyerek Tokat'ta yoğun bakımlardaki durumu aktardı.
TRT
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