Nikahsız yaşadığım kişiden çocuğum olursa yetim aylığım kesilir mi?
|24 Ağustos 2021 16:33
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5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesindeki hüküm aynen şöyledir:"Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş veçocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olantutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır."
Görüleceği üzere boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşama halinde bağlanmış olan gelir ve aylığın kesileceği belirtilmiştir. Yani Kanun koyucu eski eşle birlikte yaşamayı cezalandırırken başkalarıyla birlikte yaşamayı cezalandırmamaktadır.
Türk Medeni Kanununa göre düğün yapmakla birlikte resmi nikah yaptırılmadığı sürece evlilik bağı gerçekleşmez. Evlilik gerçekleşmeyince de gerek babanızdan aldığınız yetim aylığı ve gerekse de bir önceki eşinizden aldığınız dul aylığınız kesilmez. SGK sadece boşandığı eski kocasıyla beraber yaşayanların dul-yetimaylıklarını kesmekte, nikah yapmadan başka erkekle gerek imam nikahlı gereksede nikahsız yaşayan kadınların aylıklarına dokunmamaktadır.
Sonuç olarak, nikahsız birlikteliğinizden çocuğunuz olsa dahi resmi nikah olmadığı sürece babanızdan aldığınız yetim aylığı kesilmez ve sorun yaşamazsınız.
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