Boğaziçi Rektörü İnci'den disiplin soruşturmaları için talimat
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci, öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmalarını iptal ettireceğini söyledi.
|24 Ağustos 2021 16:45
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Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Naci İnci, bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İnci, "Bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim" dedi.
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