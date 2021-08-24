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3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak

3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro düzenlemesinin toplu sözleşme metninde nasıl yer alacağı belli oldu.
24 Ağustos 2021 16:45
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3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, en dikkat çeken gündem konularından birisi sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge düzenlemeseydi. Memurlar.net olarak henüz yayımlanmamış olan toplu sözleşme taslak metninde yer alan düzenlemeyi paylaşıyoruz.

Aşağıdaki ifadeler toplu sözleşme taslak metninde yer almaktadır. Taslak metindeki düzenlemeye göre her iki düzenlemenin de 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Ek gösterge düzenlemesinde unvan sayılmamış, "ek göstergelere ilişkin çalışma" denmiştir. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde de 3+1 denmemiş, "sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma" denilmiştir.

İşte toplu sözleşme taslak metninde yer alan ifade:

"Ek gösterge çalışması
Madde...- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

"Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma
Madde... - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

Memurlar.Net
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