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Seydikemer'de orman yangını: Müdahale sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
|24 Ağustos 2021 17:01
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