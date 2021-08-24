BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı
|24 Ağustos 2021 17:19
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BİK, yaptığı açıklamayla Basına Destek Paketi'nin süresini uzattığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgınından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için, Resmi Gazetenin 24 Şubat 2021 tarihli nüshasında yayımlanan BİK Genel Kurulunun 215 sayılı kararının 2. maddesinin süresi 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan madde şöyle:2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak."
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