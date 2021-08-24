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BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı

Basın İlan Kurumu (BİK), pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı tedbirlerden fiili satışla ilgili maddenin süresinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılması kararı aldı.
24 Ağustos 2021 17:19
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BİK, Basına Destek Paketi'nin süresini uzattı

BİK, yaptığı açıklamayla Basına Destek Paketi'nin süresini uzattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, salgınından minimum etkilenmesi ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilememesi nedeniyle gazetelerin mağduriyet yaşamamaları için, Resmi Gazetenin 24 Şubat 2021 tarihli nüshasında yayımlanan BİK Genel Kurulunun 215 sayılı kararının 2. maddesinin süresi 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış şartlarını kapsayan madde şöyle:2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46, 66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacak."
Anadolu Ajansı
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