https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız' dedi.
24 Ağustos 2021 17:52
+Aa- Yazdır
Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesinde salgın koşullarında alınacak hijyen önlemleri, afet bölgelerinde yer alan okulların onarımları gibi her konuyu ayrı ayrı ele alarak sürekli takip ediyor. Bu kapsamda illerin özelliklerine göre durumu da ayrıca masaya yatırılıyor. Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul'un eğitim öğretim yılı hazırlıkları da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, birim amirleri ve İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı'nın katıldığı toplantıda ele alındı.

Video konferans yönetimiyle yapılan İstanbul İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini, kentteki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını belirtti. Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül'de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız. Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteden 'Taliban üyesi kabul aldı' iddialarına açıklama
24 Ağustos 2021 14:38		 Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
24 Ağustos 2021 10:36
Okula dönüş heyecanını doğru yönetin
24 Ağustos 2021 09:05		 Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
23 Ağustos 2021 12:03
YÖK'ten DGS kapsamında 'şartlı kayıt' imkanı
23 Ağustos 2021 11:50		 Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
23 Ağustos 2021 10:58
Sınavsız ikinci diploma şansı
23 Ağustos 2021 08:57		 Pazar tezgahından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına
22 Ağustos 2021 09:43
Türk öğrenciler dünya birincisi oldu
21 Ağustos 2021 19:57		 Yeni programlarıyla sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor
21 Ağustos 2021 16:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:19 - Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı19:17 - Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı19:09 - Öğrencilerin parasını zimmetine geçiren personel tutuklandı19:07 - Önce hastası, sonra öğrencisi, en sonunda da meslektaşı oldu18:55 - Erdoğan: Sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını saracağız18:48 - Polis memuru koronavirüse yenik düştü
18:45 - Selzededen Bakan Pakdemirli'ye: Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor18:37 - Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu18:31 - Busenaz Sürmeneli'ye 'Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti18:19 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:16 - İngilizce öğretmeni yıllardır hamile gibi yaşıyordu, gerçeği doktorda öğrendi18:12 - Öğretmenler salgının etkilerini azaltmak için eğitim aldı
18:01 - MSB'ye ait müzelere girişler 13 Eylül'e kadar ücretsiz17:52 - Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız17:44 - Korona olan 12 yaşındaki çocukta ciddi akciğer tutulumları gözlendi17:35 - Polis Merkezindeki ölümde 1'i komiser yardımcısı 12 kişiye dava17:31 - Pendik'te eczacı kadının 'taciz' davası kabusa dönüştü
17:26 - Adalet Bakanlığı'ndan 'eşcinsellik haram görüşü' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu anda dinlenen şarkı 3
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
başladı gene 1
memur olma isteği 1
memur denince akla gelenler 4
yapılan en büyük çılgınlık 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
sözlüğe küsmek olmaz 3
0850 ile başlayan numaralar 3
itiraz 1
SON İLANLAR
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği sözleşmeli sekreter alacak
Giresun Alucra Belediyesi 6 memur alacak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam