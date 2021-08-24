Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.
|24 Ağustos 2021 18:48
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Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı.
Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti.
Arif Kılıç'ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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