Erdoğan: Sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını saracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye'nin dört bir yanındaki genç kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bu salonda 21. yüzyıla bilimde, sporda, siyasette, hayatının her alanında başarıları ile kendinden söz ettirecek geleceği parlak bir gençlik görüyorum.

Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık ve dirayetli bir gençlik görüyorum. Cumhurbaşkan olarak böylesi bir gençlikle yol yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bu millet çalışan üreten gençlere sahip olduğu sürece geleceğine hep umutla bakacaktır.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek bu program kapsamında, kültürden, spora, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede siz gençlerin fikirlerini alacağız. Gençlerimizin sesine kulak veceğiz.

Uygulama yarışmasında dereceye giren belediyelerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil edeceğiz.

Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber Belediyeler Birliği yeni bir dinamik kazandı. Burada siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında görev alan tüm belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye yaşanan felaketlere rağmen, sancılı süreci başarılı şekilde yürütmüştür.

(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.

Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.