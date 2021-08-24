https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.
24 Ağustos 2021 20:31
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tansu Çiller'in Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiası
24 Ağustos 2021 20:24		 Bakan Soylu'dan gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
24 Ağustos 2021 19:20
Erdoğan: Sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını saracağız
24 Ağustos 2021 18:55		 Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu
24 Ağustos 2021 18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
24 Ağustos 2021 14:31		 Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı
24 Ağustos 2021 12:45
Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu
24 Ağustos 2021 10:29		 Eren ve Şahin'e 'Devlet Şeref Madalyası' verilsin önerisi
24 Ağustos 2021 08:56
Jandarma terfi ve tayinleri Resmi Gazete'de yayımlandı
24 Ağustos 2021 04:34		 24 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Ağustos 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 3 yaşındaki kızına alkol içirdi, savcılıkta inkar etti21:06 - Beyşehir Gölü'nde alg patlaması; suyun rengi yeşile döndü20:31 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:24 - 'Tansu Çiller'in Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiası20:23 - İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak20:02 - AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaş hayatını kaybetti
19:58 - İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi19:55 - Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor19:51 - Giresun'da afetin izleri silindi19:50 - AFAD deprem bölgesi Bingöl'de gönüllüleriyle güçleniyor19:48 - Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi19:47 - FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
19:37 - Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak19:32 - 'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak19:29 - Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın19:24 - 1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor19:20 - Bakan Soylu'dan gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
19:19 - Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
birsen eksiktin 2
diyeti bozmak 3
savaşı ben başlatmam sözü 1
tuz lambası 2
memur dediğin 1
saç ektirme 2
3600 ek gösterge 5
düğün sezonunda balkona çıkmak 1
biti kanlanmak 1
SON İLANLAR
Antalya Manavgat Belediyesi Geçici 81 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Salık Bilimleri Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya ve Konya Bölge Birliklerine 43 personel alacak
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta memuru alacak
Çağ Üniversitesi Yüksek Lisans Doktora İlanı
Ardahan Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam