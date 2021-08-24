Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
|24 Ağustos 2021 19:17
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Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. Askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları öğrenildi. A.Ç., M.Ç. ve İ.K., jandarmadaki ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Edirne Adliyesinde ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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