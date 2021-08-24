https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'kamikaze dron' denilen taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu'ya 'Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlık' eklendi. RF arayıcı başlıklı Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip hedef üzerinde kendini imha ederek etkisiz hale getirecek.
24 Ağustos 2021 19:32
+Aa- Yazdır
'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla kullanılan Kargu, bu yıl ilk ihracatını gerçekleştirdi. Kargu'nun farklı konfigürasyonları üzerinde çalışmalar yürüten STM, mini/mikro ya da küçük sınıf İHA platformları için 'RF Arayıcı Başlık Faydalı Yükü'nü geliştirdi. Bu kapsamda Kargu'ya RF arayıcı başlık eklendi. Kargu, RF arayıcı başlık ile RF yayını gerçekleştiren düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen hedeflere angaje olan Kargu, dalışa geçip, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini belirleyip hedef üzerinde kendini imha edip etkisiz hale getirecek. Öte yandan farklı operasyonlar için çeşitli mühimmatlarla donatılan Kargu'ya zırh delici mühimmat da eklendi. Kargu'ya entegre edilen zırh delici mühimmat ilk kez IDEF'21'de görücüye çıktı.

'SAHADA ÖNEMLİ ÇARPAN ETKİ OLUŞTURACAK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DHA'ya yaptığı açıklamada, şirketin, bütüncül projeler geliştirebilen ve farklı yetkinliklerini aynı potada eritebilen bir şirket olduğunu bildirdi. Askeri deniz platformlarından, taktik mini İHA sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz yenilikçi sistemlerle, vatan savunmasında mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. STM olarak Türkiye'nin en büyük askeri denizcilik firmasıyız. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un ana yükleniciliğini üstlenirken, denizaltı modernizasyon projelerinde aktif olarak görev alıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin donanmalarını güçlendirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu Programı kapsamında modernize ettiğimiz ilk AGOSTA 90B sınıfı denizaltıyı yakın zamanda Pakistan Donanması'na teslim ettik. 2'nci ve 3'üncü denizaltının modernize faaliyetleri de aralıksız sürüyor. Taktik mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olarak, bu alanda geliştirdiğimiz sistemlere yenilerini katıyor, ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. AR-GE faaliyetlerimiz sonucunda, küçük sınıfta yer alan İHA platformları için geliştirdiğimiz RF arayıcı başlık, sahada önemli bir çarpan etkisi oluşturacak. Milli gururumuz Kargu'ya entegre ettiğimiz RF arayıcı başlık sayesinde, hedef elektronik harp sistemleri etkisiz hale getirilebilecek" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklandı
24 Ağustos 2021 11:22		 Dronelar Türkiye'yi tanıtmak için yükseliyor
23 Ağustos 2021 23:46
WhatsApp'tan tablet uygulaması!
23 Ağustos 2021 22:20		 Bilgisayarınızın kamerasını mutlaka bantlayın!
23 Ağustos 2021 11:44
Dünyada ilk: Yerli Modüler Trafik Radarı seri üretime hazır
22 Ağustos 2021 14:23		 TUA Başkanı Yıldırım: 2023'de bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz
22 Ağustos 2021 12:39
Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023 sonu aya ulaşacağız
21 Ağustos 2021 16:19		 Instagram'da büyük tuzak! Bu linke sakın tıklamayın
21 Ağustos 2021 15:53
Bakan Varank: 5G'ye geçişte yerli ve milli teknolojimizi kullanmak istiyoruz
20 Ağustos 2021 20:43		 İlk yerli ve milli işlemci 'Çakıl' IDEF'te tanıtıldı
20 Ağustos 2021 15:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 3 yaşındaki kızına alkol içirdi, savcılıkta inkar etti21:06 - Beyşehir Gölü'nde alg patlaması; suyun rengi yeşile döndü20:31 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:24 - 'Tansu Çiller'in Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiası20:23 - İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak20:02 - AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaş hayatını kaybetti
19:58 - İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi19:55 - Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor19:51 - Giresun'da afetin izleri silindi19:50 - AFAD deprem bölgesi Bingöl'de gönüllüleriyle güçleniyor19:48 - Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi19:47 - FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
19:37 - Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak19:32 - 'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak19:29 - Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın19:24 - 1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor19:20 - Bakan Soylu'dan gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
19:19 - Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurluk hayali 2
Kovid 22 1
noktalama imla kuralları 1
Çözüm üretmek 1
0850 ile başlayan numaralar 3
memur dediğin 1
diyeti bozmak 3
deodorant 2
tuvalet kağıdı 2
düğün sezonunda balkona çıkmak 1
SON İLANLAR
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği sözleşmeli sekreter alacak
Giresun Alucra Belediyesi 6 memur alacak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam