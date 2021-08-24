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FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanmasına başlandı.
24 Ağustos 2021 19:47
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FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni de olan sanık Selahaddin Gülen, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespiti yapılmasının ardından iddianamenin kabul kararı okundu.

Mahkeme Başkanı, sanık Gülen'e savunmasını yapması için söz verdi.

Gülen, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini belirterek, ailesi tarafından bir avukat tutulacağını ve daha sonra savunma yapmak istediğini söyledi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Cengiz A, 2013'te Aksaray Üniversitesi İktisat bölümünde eğitim gördüğü dönemde sanığı tanıdığını, birlikte örgütsel toplantılar yaptıklarını anlattı.

Selahaddin Gülen'i "Osman" adıyla bildiğini ifade eden Cengiz A, "Gülen bölge talebe mesulüydü. Kaldığım ev de dahil olmak üzere birçok örgüt evinden sorumluydu. Bir gün Gülen'in yanındaki şahıs benden GSM hattı istedi. Ben de Aksaray'daki telefon bayisinden hat aldım. Kimin kullandığını bilmiyorum. Daha sonra bu hata ByLock yüklendiğini öğrendim." diye konuştu.

Tanık beyanına karşı söz verilen sanık Gülen, şahsı Aksaray'daki örgüt evlerinden tanıdığını beyan etti.

Tanık Muhammet A. da Gülen ile Erzurum da aynı lisede okuduklarını, birlikte örgütsel toplantılara katıldıklarını söyledi.

Lise bittikten sonra sanıkla görüşmeye devam ettiğini belirten Muhammet A, "2011'de İstanbul Harem otogarında gördüm. Ne işi olduğunu sorduğumda samimi olduğumuz için askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu söyledi. Normalde mahrem yapı hakkında bilgi verilmez ama bana söylemişti." dedi.

Tanık Şuayip A. da Aksaray'da eğitim gördüğü dönemde örgütün "bölge lise mesulü" olduğunu daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına girip öğretmen olarak görev yaptığını, görevde olduğu dönem FETÖ'nün jandarma astsubay mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

Sanığı Aksaray'daki örgütsel toplantılardan tanığını belirten Şuayip A, okul bittikten sonra Gülen ile görüşmediğini iddia etti.

Tanık Muhammed S. ise örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını Aksaray'da üniversite kazandıktan sonra "ev abiliği" ve lise öğrencilerinden sorumlu olarak faaliyette bulunduğunu söyledi.

Sanık Gülen'i Aksaray'da FETÖ tarafından düzenlenen kamplardan tanıdığını dile getiren Muhammet S, "Sanığı yılda 2 sefer düzenlenen kamplardan tanırım. O kamplarda Fetullah Gülen kitapları okutulur, videoları izlettirilirdi. Selahaddin de o kamplarda görevliydi." dedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Davanın geçmişi

Örgüt yöneticileri arasında yer alan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ elebaşının yeğeni de olan Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.
Anadolu Ajansı
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