https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyündeki okulda eğitim faaliyetinin başlaması için çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.
24 Ağustos 2021 19:48
+Aa- Yazdır
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan selde 50 öğrencinin eğitim gördüğü 2 katlı 10 derslikli Zafer İlkokulu'nun birinci katı sel suları ve balçıkla doldu.

Ağaç parçalarının camları kırarak sınıflara girdiği ve yaklaşık yarım metre sel sularıyla dolan okulda balçıkların temizlenmesinin ardından diğer çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı.

Hummalı bir çalışma yürütülerek tüm sınıf ve koridor duvarları ile kalorifer peteklerinin temizlenerek boyandığı okul eğitime hazır hale getirildi.

Öte yandan selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kara yolu ve dere yataklarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bölgede vatandaşlar da büyük ölçüde normal yaşamlarına dönmeye başladı.

Sel sularıyla dolan market ve bakkallardaki temizliğin tamamlandığı bölgede çocuklar da sokaklarda oynamaya başladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak
24 Ağustos 2021 20:23		 Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor
24 Ağustos 2021 19:55
Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız
24 Ağustos 2021 17:52		 Üniversiteden 'Taliban üyesi kabul aldı' iddialarına açıklama
24 Ağustos 2021 14:38
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
24 Ağustos 2021 10:36		 Okula dönüş heyecanını doğru yönetin
24 Ağustos 2021 09:05
Bakan Özer: Sel bölgesinde her türlü hazırlığımızı tamamladık
23 Ağustos 2021 12:03		 YÖK'ten DGS kapsamında 'şartlı kayıt' imkanı
23 Ağustos 2021 11:50
Mazeret tayini isteyen öğretmenlerin en doğal hakkıydı ama açıklama yapılmadı
23 Ağustos 2021 10:58		 Sınavsız ikinci diploma şansı
23 Ağustos 2021 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 3 yaşındaki kızına alkol içirdi, savcılıkta inkar etti21:06 - Beyşehir Gölü'nde alg patlaması; suyun rengi yeşile döndü20:31 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı20:24 - 'Tansu Çiller'in Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiası20:23 - İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak20:02 - AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaş hayatını kaybetti
19:58 - İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi19:55 - Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor19:51 - Giresun'da afetin izleri silindi19:50 - AFAD deprem bölgesi Bingöl'de gönüllüleriyle güçleniyor19:48 - Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi19:47 - FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
19:37 - Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak19:32 - 'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak19:29 - Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın19:24 - 1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor19:20 - Bakan Soylu'dan gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
19:19 - Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
Memur Sen'e bağlı sendikalar, sendika kesintisini artıracak mı?
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro, toplu sözleşme metninde bu şekilde yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
12 saatlik yolculuk 2 saate iniyor
4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan MEB'e... Öğretmen ve çalışanlar tam doz aşılanmalı
Bakan Bilgin'den maaş artış tablosu ve ek gösterge açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noktalama imla kuralları 1
düğün sezonunda balkona çıkmak 1
Hemşireye feci dayak 3
memur dediğin 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
Çözüm üretmek 1
polisimin yanındayım 2
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
biti kanlanmak 1
emre kınay 1
SON İLANLAR
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği sözleşmeli sekreter alacak
Giresun Alucra Belediyesi 6 memur alacak
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 50 personel alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam