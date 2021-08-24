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Giresun'da afetin izleri silindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da vatandaşların mağduriyetlerinin çok kısa sürede giderildiğini, köprülerin, yolların tamamlandığını belirtti.
24 Ağustos 2021 19:51
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Giresun'da afetin izleri silindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışlarının sebep olduğu sel felaketinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli'de yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü ifade etti. Karaismailoğlu, geçen yıl bölgeye ilk ayak bastıklarında korkunç bir tabloyla karşılaştıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl, bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz."

"Ulaşımdaki sıkıntılar hızla çözüldü"

Karaismailoğlu, afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda hızla müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığı bilgisini vererek, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 kilometrelik yol koridoru belirleyerek, 185 personel ve 108 iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Dereli, Doğankent, Soğukpınar, Çaldağ, Yağlıdere-Alucra kara yollarında kesintisiz ulaşımın sağlandığını belirten Karaismailoğlu, Kovanlık-Aydındere İl Yolu, Giresun-Çaldağ-İnişdibi İl Yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Devlet Yolu (1 köprü dahil), Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu, Espiye-Soğukpınar İl Yolu, Tirebolu-Doğankent Devlet Yolu (1 köprü dahil), KGM Yol Ağında Hasar Gören Diğer Köprüler (4 köprü), Espiye İlçesi Avluca-Ericek Yolu, Dereli İlçesi Akkaya Yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı dışında grup köy yolları bağlantısını sağlayan hasar gören 15 köprü, 34 grup yolundaki toplam 108 köy yolunu da kısa sürede kullanıma açtıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, afetten etkilenen 2 bin 120 kilometre ağ uzunluğundaki köy yollarında da 527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladıklarını vurguladı.

"Vatandaşlar değişimden memnun"

Dereli'de vatandaşların bir yıllık süreçteki değişimden memnun olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, hasar gören altyapının yenilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Her afette bütün arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Geçtiğimiz seneki afette binlerce personel ve araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp vatandaşlarımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık. Selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yeniden yaptık. Geçtiğimiz yıl sonunda 6 Şehitler Köprümüzü vatandaşımızın hizmetine sunduk. Dereli ilçemizin merkezindeki Akkaya Köprüsü'nü de tamamladık. Çok yakın bir zamanda onu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Devlet ve milletin beraberliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Milletimizin desteği ve devletimizin vatandaşının yanında olmasıyla daha güzel günleri birlikte inşa edeceğiz."

"Afet bölgelerini hızla normale döndürüyoruz"

Karaismailoğlu, hasar gören altyapıların onarılarak vatandaşların tüm sıkıntılarının giderildiğine değinerek, afetlere yönelik alınan tedbirlerle haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Dereli'ye ilk geldiklerindeki kötü tablonun artık bulunmadığını belirten Karaismailoğlu, "Eskisinden daha güzel bir Dereli var. Devletimizin gücü ve tecrübesi ile yollarımız, köprülerimiz, elektrik ve şebeke suyu altyapısındaki sıkıntılar afetin en başından adım adım giderildi. Diğer bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz de özveri ile çalışarak üstlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı. Afetin izlerini silmek adına burada gösterdiğimiz gayret ve başarıyı, şu anda 7 gün 24 saat esasına göre mücadele verdiğimiz diğer afet bölgelerinde de ortaya koyuyoruz. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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