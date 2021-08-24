İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
|24 Ağustos 2021 19:58
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Anadolu Yakası D100 Karayolu Kozyatağı mevkisinde ve kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında, çakar kullanan araçları durdurdu.
Denetlemede çakar kullanan sivil araç olmadığı görülürken, emniyet kemerini takmayan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
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