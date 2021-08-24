AFAD: Sel nedeniyle 82 vatandaş hayatını kaybetti

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir." denildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın Ulus, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettirildiği belirtilen açıklamada, "Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları şu şekilde:

"Kastamonu'da; 6.125 personel, 798 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 721 iş makinesi, 12 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 35 bot ve 82 motopomp, 3 dalgıç pompa, 17 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı, Sinop'ta; 2.764 personel ile 6 helikopter, 299 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet, 39 ambulans, 16 UMKE, 182 iş makinası, 31 vidanjör, 6 bobcat, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 79 jeneratör, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye, Bartın'da; 1.269 personel, 132 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 180 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat çalışmalarına devam etmektedir."

Beslenme Çalışmaları

Beslenme çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, "Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 516.123 sıcak yemek, 82.630 kumanya, 193.436 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak tırı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine devam etmektedir." denildi.

Tahliye Çalışmaları

Tahliye çalışmaları hakkında bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Bartın; Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu'da toplam 1480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop'ta Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 639 afetzede tahliye edilmiştir. Toplamda 2478 vatandaşımız tahliye edilmiştir."

Acil Yardım Ödeneği

AFAD tarafından; Kastamonu'ya 37 Milyon 500 bin TL, Sinop'a 18 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL yardım ödeneği gönderildiği aktarılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kastamonu'ya 25 Milyon, Sinop'a 13 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 13 Milyon 480 Bin TL, Bartın'a 3 Milyon 750 Bin TL, Sinop'a 4 Milyon 500 Bin TL ödenek gönderilmiştir. Toplamda 119,23 Milyon TL nakdi ödenek gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Enerji Çalışmaları

Enerji çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, "Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 28 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde elektrik verilmeyen köy bulunmamaktadır. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 80 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır." denildi.

Ulaşım ve Altyapı

Ulaşım ve Altyapı konusunda bilgiler verilen açıklamada, "Kastamonu'da; İnebolu-Küre arası ulaşım kısmi olarak açılmış olup sadece resmi araç ve yardım tırları kullanmaktadır. Şenpazarı-Ağlı arasında 2 bölgede onarım çalışmaları devam etmektedir. Yol trafiğe açılamamıştır. Daday-Azdavay yolu Azdavay Belediyesi Köprüsü üzerinden hafif araçlar için taşıt trafiğine açılmıştır. Bartın'da; yol hasarları onarılmış olup genel olarak ulaşım sağlanmaktadır. Sinop'ta; Ayancık-Sakız yolunun 8000 km'sinde aşırı yağışlar sonucu oluşan selden dolayı hasar meydana gelmiş ve yol trafiğe kapanmıştır. 5 km'lik kısımda servis yolu hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ayancık'ta portatif köprü kullanıma açılmıştır. 17.08.2021 itibariyle 7 tane kapalı köy yolu kalmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haberleşme Çalışmaları

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 29 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuştur" denildi.