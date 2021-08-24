'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'

'Deli Yürek', ' Acı Hayat', ' Ezel' ve ' Karadayı' gibi projelerde yer alan, son olarak da 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyordu.

Kim Milyoner Olmak İster' sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli'nin üstlendiği 'Mahsusa Trablus'

dizisi, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak.

Medyaradar'ın özel haberine göre; TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

Öte yandan şu zamana kadar pek çok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, 'Mahsusa Trablus'un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi.

Tunus, Türkiye ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak.

Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli'nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.