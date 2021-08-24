'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'
|24 Ağustos 2021 21:26
|+Aa- Yazdır
'Deli Yürek', ' Acı Hayat', ' Ezel' ve ' Karadayı' gibi projelerde yer alan, son olarak da 'Mehmet: Bir Cihan Fatihi' dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyordu.'
Kim Milyoner Olmak İster' sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli'nin üstlendiği 'Mahsusa Trablus'dizisi, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak.
Medyaradar'ın özel haberine göre; TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.
Öte yandan şu zamana kadar pek çok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, 'Mahsusa Trablus'un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi.
Tunus, Türkiye ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak.
Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli'nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
24 Ağustos 2021 19:37
|Gökhan Gönül 27 yıl sonra kardeşini buldu
24 Ağustos 2021 11:20
|Deniz Akkaya cezaevine girdi
23 Ağustos 2021 16:58
|Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
23 Ağustos 2021 11:01
|Yıldız Tilbe: Aşı olmayacağım, ölürsem ölürüm
20 Ağustos 2021 09:36
|Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
19 Ağustos 2021 21:43
|Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
19 Ağustos 2021 10:47
|Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
18 Ağustos 2021 19:24
|Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı
18 Ağustos 2021 18:33
|Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
18 Ağustos 2021 11:00