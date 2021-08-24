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MEB, mazeret tayin sonuçlarını açıkladı

2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
24 Ağustos 2021 21:42
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MEB, mazeret tayin sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını açıkladı.

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