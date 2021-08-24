Toplu sözleşmedeki yüzde 1 örgütlenme düzenlemesi neyi kapsıyor?

2021 yılı toplu sözleşmelerine dair açıklama yapılırken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Bir sendika enflasyonu, sendika adı altında kurulan ama sendikal faaliyet yapmayan, başka işlerle uğraşan kuruluşlar var. Merdiven altı yapılanmalar var. Onların da önüne geçmek için bu sözleşmeden yüzde 1 örgütlenmiş sendikaların istifade edebileceğini biz sözleşmeyle kayıt altına aldık" demişti.

Bu açıklamada, yüzde 1 örgütlenmeden ne kast edildiği tam anlaşılamamıştı. Daha doğrusu bu açıklamanın tüm toplu sözleşme hükümlerini mi yoksa sadece 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini mi kapsadığı net değildi.

Memurlar.net olarak ulaştığımız ve aşağıda madde metnine yer verdiğimiz taslak düzenlemeye göre, yüzde 1 örgütlenme uygulaması toplu sözleşme ikramiyesi için geçerlidir. Yüzde 1 hesaplaması da, tüm kamu personeli sayısı bazında değil hizmet kolu bazında sendikalara üye olabilecek kamu görevlisi sayısı bazında belirlenecektir. Örneğin Büro hizmet kolunda sendikalara üye olabilecek kamu personeli sayısı 282.317'dir. Yüzde 1 şartı 2 bin 823 üye anlamına gelmektedir.

İşte Toplu sözleşmede yer alan düzenleme:

Toplu sözleşme ikramiyesi

MADDE 23- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır.

Düzenlemenin atfıta bulunduğu 375 sayılı KHK'nın Ek 4. maddesi ise şu şekildedir:

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz