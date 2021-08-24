Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu bildirdi.
|24 Ağustos 2021 22:14
|+Aa- Yazdır
Bakan Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.
Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları
24 Ağustos 2021 21:49
|Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu
24 Ağustos 2021 21:38
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
24 Ağustos 2021 20:31
|'Tansu Çiller'in Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiası
24 Ağustos 2021 20:24
|Bakan Soylu'dan gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
24 Ağustos 2021 19:20
|Erdoğan: Sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını saracağız
24 Ağustos 2021 18:55
|Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu
24 Ağustos 2021 18:37
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'toplu sözleşme' açıklaması
24 Ağustos 2021 14:31
|Bakan Çavuşoğlu, Afganistan tahliye edilen kişi sayısını açıkladı
24 Ağustos 2021 12:45
|Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin adı ve logosu belli oldu
24 Ağustos 2021 10:29