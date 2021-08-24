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Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 kişi vefat etti
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü.
|24 Ağustos 2021 22:16
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Alınan bilgiye göre, Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın kazanın sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.
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