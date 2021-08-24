Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti

LİSE MEZUNU TEKNİSYENİN, İKİ YILLIK ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMESİ HALİNDE MAAŞI ARTAR MI? Teknisyen kadrosunda bulunan ve üst öğrenimden mezun olarak tekniker unvanını ihraz eden personel tekniker kadrosuna atanmasa bile diplomasını kurumuna ibrazını takip ettiğinde üst öğrenime ait zam ve tazminat oranlarından yararlanır.