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Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti
Mersin'in Mezitli ilçesinde, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının yakınları, 3 sağlık çalışanını darbetti.
|24 Ağustos 2021 22:24
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Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti.
Bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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