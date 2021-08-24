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Emniyet müdürünün kızı trafik kazasında yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in kızı Zehra Nur Örten (9) hayatını kaybetti.
|24 Ağustos 2021 22:38
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Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Tahirbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Göksun'dan Kayseri'ye giden Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi Nadide Örten yönetimindeki 06 DV 5556 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Nadir Örten ve kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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